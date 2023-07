Formel-1-GP Österreich: Max Verstappen gewinnt

Verstappen schnappt sich Sainz locker Der Red Bull zieht in Spielberg problemlos am Ferrari vorbei. (Video: SRF)

Das Podest

Er ist aktuell einfach nicht zu stoppen: Max Verstappen dominiert die Formel-1-Saison von A bis Z. Am Ende ging Verstappen mit einem Extra-Stopp für neue Reifen sogar noch Risiko ein. Doch das lohnte sich, so holte er sich in der letzten Runde auch noch den Extra-Punkt für die schnellste Runde. Für Ferrari gab es allerdings auch mal wieder was zu jubeln. Leclerc holte sich den zweiten Platz und das beste Ergebnis der Saison. Verstappen-Kollege Perez komplettierte das Podest mit einer grossen Aufholjagd von Startposition 15.

Die Szene des Rennens

Für kurze Zeit wunderten sich die Fans: Ferrari war plötzlich mit einer Doppelführung unterwegs. Allerdings nur, weil sich Verstappen neue Reifen abgeholt hatte. Doch der Klassenunterschied wurde wenig später klar aufgezeigt. Innert kürzester Zeit schnappte sich der Niederländer Sainz und auch Leclerc wurde abgefangen. So gewann er seinen fünften regulären GP in Serie.

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Nicht gut – schon das gesamte Wochenende hatte das Team aus Hinwil Mühe. Im Rennen kam dann auch noch Pech dazu. Bottas geriet nach dem Start in ein Sandwich und fiel zurück. Am Ende wurden es die Positionen 14 (Zhou) und 16 (Bottas).

Tribünengezwitscher

Schon im Qualifying waren die Track-Limits ein grosses Problem. Zahlreiche Rundenzeiten wurden gestrichen. Im Rennen war es dann nicht anders. Bereits nach 17 Runden kassierten Lewis Hamilton und Yuki Tsunoda eine Fünf-Sekunden-Strafe. Bei Hamilton zeichnete sich diese früh ab. Gegner Lando Norris verpetzte ihn im Funk. «Er macht es jedes Mal.» Im ganzen Rennen wurden extrem viele Penalties verteilt, auch weil sich die Fahrer gegenseitig anschwärzten. Im Netz kursierten deshalb zahlreiche Memes.