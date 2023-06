Formel 1 GP Spanien live: Wer stoppt Weltmeister Max Verstappen?

Der französische Fahrer Pierre Gasly verlor seinen vierten Startplatz. Wie die Rennserie am Samstagabend mitteilte, wurde der 27-Jährige um sechs Plätze nach hinten strafversetzt und geht demnach nur als Zehnter ins Rennen. Grund für die Sanktion ist, dass der Alpine-Fahrer in der Qualifikation zwei andere Piloten behindert hat. Gasly habe in zwei voneinander unabhängigen Fällen sowohl Weltmeister Max Verstappen im Red Bull als auch Ferrari-Fahrer Carlos Sainz gestört.