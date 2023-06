Formel 1 GP Spanien: Weltmeister Max Verstappen siegt erneut

In Barcelona gewinnt Max Verstappen das fünfte Rennen in dieser Saison. Der Weltmeister siegt vor den Mercedes von Lewis Hamilton und George Russell.

Norris touchiert Hamilton und fällt zurück Bitter für den Briten, er reiht sich ganz hinten ein. (Video: SRF)

Das Podest

Erstmals stand Weltmeister Max Verstappen in Barcelona auf der Pole, der 25-Jährige nutzte seine Ausgangslage und feierte den zweiten Erfolg im GP Spanien hintereinander. Er setzte sich früh ab und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Zweiter wurde Lewis Hamilton, das Podest komplettierte sein Mercedes-Kollege George Russell.

Die Szene des Rennens

Lando Norris startete auf Rang drei, doch bereits in der zweiten Kurve touchierte er Lewis Hamilton, der McLaren musste danach an die Box und reihte sich ganz zuhinterst ein. Dort fuhr der Brite zu Beginn die schnellsten Rundenzeiten, am Ende blieb der 23-Jährige ohne Chance und wurde 17.

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Guanyu Zhou startete von der 13, Valtteri Bottas von der 16. Der Chinese tauchte zwischenzeitlich auf der achten Position auf, doch er konnte diese nicht ganz halten. Als Neunter sicherte er sich immerhin zwei WM-Punkte. Bottas hatte nie eine Chance auf eine Spitzenposition und beendete das Rennen auf Rang 19.

Tribünengezwitscher

Immer hiess es, es werde ein Regenrennen geben in Barcelona, die Schauer werden kommen, das werde hektisch, konnte man lesen. Und dann? Nichts, es gab keinen Tropfen im Rennen. 40 Prozent Chance an Regenschauern gaben die Verantwortlichen heraus, es blieb aber trocken. Nur Goerge Russell meinte kurzzeitig, es regne. Es stellte sich aber heraus, dass er diesen mit seinem Schweiss im Helm verwechselte. So war Verstappens nun fünfter Saisonieg nie, aber auch gar nie gefährdet. Die Red Bull gewannen damit auch das siebente WM-Rennen in diesem Jahr.