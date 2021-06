Schon wieder kein Rennen : Formel-1-GP vor Absage – auch 2021 kein Nachtrennen in Singapur

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr fällt der Grosse Preis von Singapur wohl auch 2021 aus. Es ist bereits das zweite abgesagte Formel-1-Rennen dieser Saison.

Zuletzt konnte 2019 in Singapur ein Formel-1-Rennen stattfinden.

So dürfte das Nachtrennen von Singapur zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Schon der im Juni vorgesehene GP in Montreal musste abgesagt werden. Auch im Ersatzort Istanbul kann vorerst noch nicht gefahren werden. Stattdessen sind zwei GP nacheinander im österreichischen Spiegelberg geplant.