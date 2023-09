Formel 1: Lewis Hamilton fordert Einsatz von KI

Hamilton fordert, dass in Zukunft Künstliche Intelligenz für solche Entscheide eingesetzt werden soll.

Der Red-Bull-Pilot hatte im Q2 Alpha-Tauri-Fahrer Yuki Tsunoda blockiert. Normalerweise hat eine solche Aktion automatisch eine Strafe von drei Positionen in der Startaufstellung zur Folge. Zur grossen Überraschung der Konkurrenz kam Verstappen in Singapur aber mit einer Verwarnung davon. Inzwischen hat Perini eingestanden, dass dieser Entscheid ein Fehler gewesen sei.

Sainz: «Es ist eine Schande»

Das lässt Hamilton aber kalt. «Diese Regel ist seit Ewigkeiten dieselbe», so der Mercedes-Pilot. Er schlägt darum vor, in Zukunft Künstliche Intelligenz für Entscheidungen dieser Art einzusetzen. «Ich würde gerne sehen, ob eine KI einen besseren Job machen könnte oder nicht», so der 38-Jährige.