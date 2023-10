Formel-1-Hammer: Saudis stehen vor Übernahme

Beim Team des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll hängt der Haussegen schief. Sein Sohn, Pilot Lance Stroll, kann mit Kollege Fernando Alonso auf der Strecke selten mithalten, liess seinen Zorn zuletzt mit einem Schubser gegen einen Team-Physio am eigenen Mitarbeiter aus und sorgte damit für Negativ-Schlagzeilen. Jetzt sickert durch, was den Sprössling des Teambesitzers womöglich umtreibt. Stroll senior könnte vor dem Verkauf, die Saudis vor der Übernahme des Teams stehen.

Unbegrenzte Mittel?

Das könnte das Machtgefüge der Formel 1 durcheinanderwürfeln. Saudiarabien zeigt in der Fussball-Welt seit Sommer, dass es vor grossen Investitionen im Profisport nicht zurückschreckt, will nun auch in der Formel 1 womöglich an der Vormachtstellung der europäischen Teams rütteln.