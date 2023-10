Formel 1: Der GP von Katar live

Runde 5/57: Das Rennen ist wieder freigegeben und Verstappen hat Piastri erwischt. Da sind mehrere Wagenlängen zwischen den Beiden, so bleibt der Weltmeister locker in Führung. Hinter Piastri lauern Alonso, Leclerc, Ocon und Norris.

Der Brite meldet sich am Funk und entschuldigt sich beim Team. Er hätte sich nach vorne orientiert und nicht geschaut, was von hinten kommt. Die Schuld am Crash muss man aber wohl seinem Teamkollegen Hamilton zuweisen, der viel zu früh einlenkte.

Lights out and away we go