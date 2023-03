Formel 1: Lewis Hamilton macht Lügendetektor-Test

Hamilton lügt bei Reality-TV

Weiterfahren bis zum achten WM-Titel

Auch gibt der Ex-Weltmeister fälschlicherweise an, dass er es hasse, in der Öffentlichkeit auszugehen. Und seine Aussage, dass er die Aufmerksamkeit nicht geniesse, stellt sich beim Test ebenfalls als Unwahrheit heraus. Dafür gibt Hamilton zu, dass er sich in der Vergangenheit regelmässig selber gegoogelt habe.

Als es am Ende um seine Zukunft in der Formel 1 geht, nimmt es Hamilton dann aber ganz genau mit der Wahrheit. Er gibt zwar zu, dass ihm seine Ferien mittlerweile mehr Spass machen als der Rennalltag, davon gelangweilt sei er aber noch lange nicht. Ob er also bis zum achten WM-Titel weiterfahren will, wird der 38-Jährige zum Abschluss gefragt. «Ja», so Hamilton. Laut Lügendetektor-Test ist das die Wahrheit.