Formel 1 live: Wer gewinnt das Sprintrennen in Brasilien?

Zum letzten Mal in diesem Jahr kommt es am Samstag (19.30 Uhr/Sky) zu einem Sprintrennen in der Formel 1. Für einen Sieg auf dem Kurs in Interlagos bei São Paulo gibt es acht Punkte. Vor einem Jahr gewann Mercedes-Pilot George Russell das 100 Kilometer lange Rennen, am darauffolgenden Tag siegte der 25 Jahre alte Brite auch noch beim Grossen Preis – der bis dato letzte Sieg der Silberpfeile.