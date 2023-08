Formel 1: Max Verstappen motzt über vollen Rennkalender

Verstappen schnappt sich die Führung in Silverstone.

Max Verstappen dominiert die aktuelle Formel-1-Saison nach Belieben. Der Niederländer hat die letzten acht Rennen gewonnen und hat in diesem Jahr bereits zehn Grand-Prix-Siege eingefahren. Der WM-Titel ist ihm nur noch in der Theorie zu nehmen. 125 Punkte liegt der 25-Jährige vor Verfolger und Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez .

Es könnte also nicht besser laufen – oder doch? In einem Interview mit «De Telegraaf» übt Verstappen heftige Kritik an der Rennserie. Vor allem der ab 2024 geplante Mega-Kalender mit 24 Stationen stösst ihm sauer auf. «Ich mache mir Sorgen um den Sport, den ich immer genossen habe», sagt der Niederländer, der bei Red Bull noch bis 2028 unter Vertrag steht. «Ich bin nicht völlig gegen eine Veränderung, wie einige Leute behaupten. Aber dieser Wandel muss der Formel 1 einen Vorteil bringen.»