Formel 1: Mit diesem Fahrerduo geht Sauber-Team in Saison 2024

Zehn Punkte und Platz neun in der Teamwertung – beim Schweizer Formel-1-Team läuft es diese Saison gar nicht wie gewünscht. Nur AlphaTauri ist noch schwächer in diesem Jahr. Vor dem Singapur Grand Prix gab das Alfa-Sauber-Team dennoch bekannt, dass die aktuellen Fahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou auch in der kommenden Saison gemeinsam für das Team aus Hinwil antreten werden. Damit geht das eingespielte Duo bereits ins dritte Jahr seiner Partnerschaft.

Dass Bottas im kommenden Jahr Teil des Teams sein wird, war bekannt, da er einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt. Neu ist die Bestätigung von Zhou als zweiter Fahrer. Der 24-Jährige, der 2022 als erster chinesischer Fahrer in der Formel 1 Geschichte schrieb, «überzeugte nicht nur durch sein fahrerisches Können, sondern auch durch sein technisches Verständnis und professionelles Auftreten», heisst es beim Team. Alessandro Alunni Bravi, Teamrepräsentant, betonte die Bedeutung der Kontinuität für das Projekt. «Valtteri und Zhou bilden ein gut aufeinander abgestimmtes Duo, das sich gegenseitig antreibt.» Valtteri habe eine Führungsrolle im Team übernommen, während Zhou in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht habe.

Shootingstar verlängert ebenfalls

Bottas äusserte sich zuversichtlich über die kommende Saison und betonte die gute Atmosphäre im Team. Auch Zhou zeigte sich stolz, erneut Teil des Teams zu sein, und freut sich auf die Möglichkeit, vor heimischem Publikum in China zu fahren. Sein Heimrennen wurde nun zweimal in Folge aufgrund der Corona-Massnahmen abgesagt.

Rätsel um Name des Teams

Unter welchem Namen das Team in Hinwil in der kommenden Saison an den Start gehen wird, ist derweil noch nicht bekannt. Alfa Romeo wird seine Partnerschaft per Ende Saison 2023 beenden. Bereits bekannt ist, dass der Rennstall 2026 zu Audi wird. Gut möglich, dass man den Namen Sauber in der Übergangsphase noch ein letztes Mal in der Formel 1 sehen wird.