Formel 1: Aston-Martin-Pilot Lance Stroll in Unfall verwickelt

Ob der 24-Jährige zum Saisonstart am 5. März in Bahrain antreten kann, ist unklar.

Lance Stroll war in Spanien in einen Unfall verwickelt.

Genau so stellt man sich die Vorbereitung auf die neue Formel-1-Saison nicht vor: Aston-Martin-Pilot Lance Stroll war in Spanien in einen Unfall verwickelt, als er sich mit seinem Velo auf einer Trainingsfahrt befand. Das teilte sein Team mit. Was dem 24-Jährigen genau widerfahren ist, ist jedoch nicht bekannt. Dasselbe gilt dafür, welche Verletzungen Stroll davontrug. Es heisst nur, dass es sich um leichte Verletzungen handle.

Was jedoch klar ist: Der Kanadier verpasst die Testfahrten in Bahrain (vom 23. bis 25. Februar). Ob Strolls Einsatz zum Saisonstart am 5. März in Bahrain (das Qualifying und das Rennen gibts live bei uns) gefährdet ist, ist noch unklar. Er selber geht davon aus, dass er so schnell wie möglich zurückkehren wird, wie er auf Instagram schreibt. «Ich bin entschlossen, ins Cockpit zurückzukehren, und freue mich schon auf die anstehende Saison», so Stroll weiter.