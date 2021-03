Nachdem sich der Rummel um ihn etwas gelegt hatte, meldet sich der Russe nun selber zu Wort. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Sportportal ESPN spricht er erstmals zum Video. Der Artikel wird in Europa wegen der Zeitverschiebung just an seinem 22. Geburtstag heute am 2. März publik. Mazepin glaubt, er habe genug getan, um sich von seiner Aktion zu distanzieren. «Es war nicht korrekt, was ich getan habe. Ich übernehme die volle Verantwortung.» Er habe viel aus dieser Situation gelernt, so der Moskowiter. Was er genau gelernt hat, darüber spricht der Rennfahrer nicht. Kontakt habe er mit dem Model seither jedenfalls nicht mehr gehabt.