Formel 1: Ralf Schumacher kritisiert Logan Sargeant nach Crash

Im Qualifying zum GP Japan lieferte Max Verstappen am Samstag eine Machtdemonstration ab. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden fuhr am Samstag trotz Problemen mit dem Display an seinem Lenkrad in 1:28,877 Minuten in seiner eigenen Liga. Für Verstappen war es die neunte Pole in dieser Saison und seine 29. insgesamt. Weniger gut lief es für Alfa-Sauber – und den US-Amerikaner Logan Sargeant im Williams.