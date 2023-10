Formel 1: Red Bull fürchtet sich und bestreitet Machtkampf

Sergio Pérez lieferte in dieser Saison oft keine gute Leistung ab. SRF

Darum gehts Am Sonntag steht der GP USA an.

Max Verstappen feierte zuletzt mit Red Bull den WM-Titel und den Konstrukteurstitel.

Beim Rennstall ist es aber nicht ruhig.

Eigentlich könnte das Leben bei Red Bull vor dem Grossen Preis in den USA (Sonntag, 21 Uhr im Ticker) nicht schöner sein. Max Verstappen steht bereits zum dritten Mal in Folge als Weltmeister fest. Den Konstrukteurstitel hat der Formel-1-Stall ebenfalls in der Tasche. Und doch brodelt es beim Rennstall.

Machtkampf zwischen Bossen?

In den letzten Tagen berichteten diverse Medien über das anscheinend angespannte Verhältnis im Weltmeister-Team. Teamchef Christian Horner und Motorsportberater Helmut Marko sollen nicht mehr an einem Strang ziehen. Fakt ist: Seit dem Ableben des Red-Bull-Gründers Didi Mateschitz hat Marko einen grossen Fürsprecher verloren. Horner soll seither versucht haben, das dadurch entstandene Machtvakuum für sich auszunutzen. Sport 1 schreibt gar, dass Horner einen Machtkampf angezettelt haben soll, um die alleinige Macht zu erlangen. So wolle er auch das Sagen bei AlphaTauri haben.

Marko wehrte sich gegenüber «Motorsport-Total»: «Ich habe einen Vertrag bis Ende 2024 und am Ende ist es die Entscheidung der Shareholder, nicht die von Christian Horner», so der 80-Jährige, «und letztendlich entscheide ich über mich.» Horner war indes bemüht, die Wogen zu glätten. Gegenüber «Racing News 365» wies er die Vorwürfe zurück. Gegenüber dem «Mirror» erklärte er: «Wir haben eine starke und offene Beziehung. Natürlich gibt es Dinge, über die wir eine andere Meinung haben.» Helmut spiele eine wertvolle Rolle im Team und «ich habe kein Interesse, daran etwas zu ändern».

Furcht vor McLaren

In den letzten drei Rennen war es nicht das Red-Bull-Team, das am meisten Punkte einfuhr. Nein. McLaren holte in Singapur, Japan und Katar satte 104 Punkte, Red Bull brachte es «nur» auf 74. Marko gefällt das gar nicht. Der Red-Bull-Mann meinte gegenüber dem ORF: «Das ist beachtenswert und beängstigend.» Die starke McLaren-Form sei vor allem deshalb ein Warnsignal, weil «es jetzt auf jeder Strecke passiert», so Marko, der befürchtet: «Im nächsten Jahr wird das wahrscheinlich ein harter Kampf werden.» McLarens Teamchef Andrea Stella gab sich angesprochen auf diese Frage zuletzt zurückhaltend. Er verwies darauf, dass man bei McLaren «sehr, sehr realistisch» sei und ganz genau wisse, «dass noch immer Arbeit vor uns liegt».

Unruhe um Sergio Pérez

Sergio Pérez steht in der Formel 1 schon länger unter Druck, es fehlen die starken Resultate. Immer wieder schied er aus, Teamkollege Verstappen ist in der laufenden Saison um Klassen besser. Formel-1-Experte Alexander Wurz meinte nach einem Pérez-Crash beim GP Japan im ORF: «Er ist jenseits von Gut und Böse.» Zuletzt gab es gar Gerüchte um einen plötzlichen Rücktritt des Mexikaners, diese wies der Rennstall jedoch zurück. Marko sagte jedoch auch: «Der Abstand zu Max Verstappen ist momentan einfach zu gross.»

Wie geht es also mit dem F1-Star weiter? Tatsache ist: Der 33-Jährige hat noch einen Vertrag bis Ende 2024. Und Stand jetzt fährt Pérez auch noch in der nächsten Saison für Red Bull. Laut Ex-Formel-1-Star Nico Rosberg liegt das vor allem an den mangelnden Alternativen. «Da ist halt keiner. Das macht es so schwierig für Red Bull», so der Deutsche. Auch Ralf Schumacher weiss nicht recht, was die beste Lösung ist. Er ist sich gegenüber Sky einfach sicher: «Ich würde keine Zukunftshoffnung neben Max Verstappen setzen, weil er die kaputt macht.»