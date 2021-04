Wegen Sieben-Tage-Quarantäne : Formel-1-Rennen in Kanada auf der Kippe – Türkei als Ersatz?

Schon im vergangenen Jahr fiel der Grosse Preis von Kanada der Corona-Pandemie zum Opfer. Auch 2021 sieht es für das Rennen in Montreal gar nicht gut aus.

1 / 5 Zuletzt gastierte die Formel 1 2019 in Montreal. imago images / HochZwei Letzte Saison fiel das Rennen wegen der Corona-Pandemie aus. imago images / DeFodi Auch 2021 geht es für Weltmeister Lewis Hamilton und Co. im Juni wohl nicht nach Kanada. imago images / HochZwei

Darum gehts Das für Juni geplante Formel-1-Rennen in Montreal könnte ins Wasser fallen.

Der Grund sind die für Kanada geltenden Einreisebestimmungen.

Schon im letzten Jahr konnte wegen der Corona-Pandemie auf dem Circuit Gilles-Villeneuve nicht gefahren werden.

Ersatzkandidat wäre die Türkei, aber auch dort steigen die Infektionszahlen rasant an.

Die Austragung des Formel-1-Rennens im kanadischen Montreal ist wegen der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge in Gefahr. Laut eines Berichts des Fachportals «Autoweek» könnte der für den 13. Juni geplante Grand Prix aufgrund der Einreiseregelungen des Landes sowie finanzieller Schwierigkeiten der Veranstalter erneut nicht stattfinden. Spekuliert wird über eine Verlegung ins türkische Istanbul. Noch in dieser Woche soll es demnach eine Entscheidung geben. Eine Bestätigung für diese Pläne gibt es bislang nicht.

Da in Montreal keine Fans erlaubt sein werden, ist die Finanzierung des Events schwieriger als in der Vergangenheit. Zudem ist derzeit bei der Einreise noch eine 14-tägige Quarantäne nötig. Diese ist für den rund 2000 Personen umfassenden Formel-1-Tross aber nicht umsetzbar, da eine Woche zuvor in Baku (Aserbaidschan) gefahren wird. Selbst eine Verkürzung der Quarantäne auf sieben Tage, wie für andere Profisportler in Kanada, würde nichts bringen.

Aufgrund der Pandemie hatte es bereits 2020 kein Rennen in Montreal gegeben, der Vertrag mit der Formel 1 läuft noch bis 2029. «Wichtig ist, dass das Rennen in Montreal bleibt», sagte Bürgermeisterin Valérie Plante der Zeitung «La Presse»: «Wenn es dieses Jahr nicht klappt, muss es nächstes Jahr klappen, weil uns das wichtig ist.» Eine Durchführung 2021 sei schwer vermittelbar, da auch Steuergelder verwendet werden, die an anderer Stelle dringender gebraucht werden.

Wie realistisch stattdessen ein Rennen in der Türkei ist, bleibt offen. Ab Mittwoch verschärft die Regierung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, angesichts rasant zunehmender Corona-Neuansteckungen, die Beschränkungen zum Infektionsschutz. Das Gesundheitsministerium meldete erst am Dienstag 59’187 Neuinfektionen, den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie. Vor allem Istanbul ist mit rund 800 Fällen pro 100’000 Einwohner sehr stark betroffen. Die Strecke am Bosporus war bereits im November 2020 in der Corona-Krise eingesprungen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Hotline bei Angststörungen und Panik, Tel. 08 48 801 109 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Tel. 143