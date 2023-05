Formel 1: Sergio Perez gewinnt GP Aserbaidschan

Alonso schnappt sich Sainz Das spanische Duell geht an den Weltmeister. (Video: SRF)

Das Podest

Die pure Dominanz zeigte Red Bull auch in Aserbaidschan. Herausforderer und Pole-Position-Mann Charles Leclerc hatte im Ferrari nie eine Chance mitzuhalten, verlor über 17 Sekunden auf die Konkurrenten und fuhr auf Platz drei. Der Zweikampf zwischen den Dominatoren entschied der Mexikaner Sergio Perez für sich. Nach dem Sprintrennen vom Samstag beendete Perez auch das Rennen vom Sonntag auf Platz 1 und macht weiter Punkte gut auf seinen Teamkollegen im Gesamtklassement. Max Verstappen wurde Zweiter.

Die Szene des Rennens

Es lief die zehnte Rennrunde, als Nyck De Vries seinen Alpha Tauri auf der Strecke abstellen musste, nachdem er in die Wand gefahren war. Pech für den Weltmeister: Max Verstappen fährt zeitgleich und in Führung liegend zu seinem ersten Boxenstopp. Die Rennleitung entschied auf Safety Car und Verstappen verlor seine Führung an Sergio Perez aufgrund der kürzeren Boxenstopp-Zeit während der Safety-Car-Phase. Sergio Perez nutzte die Gelegenheit, fuhr schnell sowie fehlerlos und gab die Führung nicht mehr ab – auch das Team mischte sich nicht mehr in den Red-Bull-Zweikampf ein.

So hat sich Alfa-Sauber geschlagen

Für den Hinwiler Rennstall läuft es auch in Baku alles andere als gut. Valtteri Bottas fuhr abgeschlagen als Letzter ins Ziel. Teamkollege Guanyu Zhou musste das Rennen nach 37 Runden gar aufgeben. Mit den Punkten hatten die Alfa-Sauber zu keinem Zeitpunkt irgendetwas zu tun. Ein schwacher Auftritt.

Stimmen zum Rennen

Sergio Perez: «Heute hat es einfach gepasst für mich heute. Es war sehr eng, wir haben beide bis zum Maximum gepusht. Max machte viel Druck, doch ich konnte ihn unter Kontrolle behalten.»

Max Verstappen: «Das mit dem Safety Car war Pech. Wir haben sehr viel gelernt und wir haben ein sehr gutes Teamergebnis abgeliefert. Kurz vor Schluss war ich wieder sehr zufrieden mit der Leistung des Autos, aber es war zu spät. Miami wird nun ein anderes Rennen, mal schauen wie es dort läuft.»

Charles Leclerc: «Mir war schon klar, dass es ganz vorne nicht reicht. Über 51 Runden haben die Red Bull deutlich mehr Schnelligkeit als wir. Wir müssen jetzt verstehen, wie wir die Performance im Rennen erhöhen können.»

Tribünengezwitscher

Im Rennen selber führte kein Weg an Red Bull vorbei. So schienen sich Lance Stroll und George Russel zu denken, sie könnten sich ein internes Rennen leisten - und das in der Boxengasse. Stroll fuhr vor Russell rein und weil sein Aston-Martin-Teamkollege Fernando Alonso gerade am Stopp stand, fuhr Stroll äusserst langsam. Das missfiel Russell und der Brite setzte sich gleich neben Stroll. So fuhren die beiden mehrere hundert Meter nebeneinander in der Boxengasse. Konsequenzen hatte diese Szene keine, da keiner das Maximaltempo übertrat.