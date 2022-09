GP Italien : Formel-1-Star Alex Albon erlitt einen Atemstillstand nach Operation

Williams-Pilot Alex Albon verpasste am letzten Wochenende den GP von Italien. Grund: Eine Blinddarm-Entzündung. Der für Thailand startende 26-Jährige wurde in Monza gut vertreten, Nyck de Vries wurde bei seiner Formel-1-Premiere starker Neunter. Was die Fans erst jetzt erfuhren: Albon hatte währenddessen im Spital mit schweren Komplikationen zu kämpfen.