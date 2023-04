Formel-1-Star Fernando Alonso und TV-Moderatorin sind getrennt

Sportlich läuft es bei Fernando Alonso wie geschmiert: In Melbourne fuhr der Spanier als Dritter schon seinen dritten Podestplatz im dritten Rennen in dieser Saison ein. Abseits des Paddocks hingegen gibt es beim 41-Jährigen einen Bruch. Alonso startete in den GP Australien bereits als Single, denn er und seine Partnerin haben sich getrennt.

Aktiv auf Social Media

«Wir dachten, dass es jetzt passt, euch das zu sagen. Danke an alle, die uns unterstützt haben. In Liebe Fernando und Andrea», endete die Instagram-Story. Das Paar hatte seine Fans via Social Media regelmässig an ihrem Leben teilhaben lassen, postete immer wieder Pärchenfotos.