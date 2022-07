GP von Österreich : Formel-1-Star attackiert – TV-Kommentator ist seinen Job los

Bislang kam der Kanadier in dieser Saison im Aston Martin noch nicht richtig auf Touren.

Eine verbale Entgleisung beim Grossen Preis von Österreich hat für den französischen Sportjournalisten Lionel Froissart Konsequenzen. Während der Übertragung des Rennens auf dem belgischen Sender RTBF Sport bezeichnete der TV-Kommentator Aston-Martin-Pilot Lance Stroll als Autisten. Kollege Gaetan Vignero reagierte in der Live-Übertragung umgehend: «Das ist zu heftig. Damit gehst du zu weit.» Doch Froissart legte gleich nach: «Es ist die Wahrheit.»

RTBF hat nun auf den üblen Aussetzer reagiert und Froissart suspendiert. «RTBF verurteilt aufs Schärfste die Worte, die sein Berater Lionel Froissart am Sonntag, dem 10. Juli, während des Grossen Preises von Österreich ausgestrahlt hat», schreibt der TV-Sender in einer Mitteilung. RTBF will eine interne Untersuchung durchführen. Bis auf weiteres werde es keine Zusammenarbeit «mit dem betreffenden Berater» geben.