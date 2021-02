Nach Unfall : Formel-1-Star Fernando Alonso in Schweizer Spital eingeliefert

Der spanische Formel-1-Fahrer Fernando Alonso musste nach einem Unfall in ein Spital in der Schweiz eingeliefert werden. Der 39-Jährige sei bei Bewusstsein.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hatte einen Unfall. Wie sein Rennstall Alpine am Donnerstag mitteilte, wurde der Spanier beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt. Alonso sei bei Bewusstsein und in guter Verfassung. Der 39-Jährige soll am Freitagmorgen weiter medizinisch untersucht werden.