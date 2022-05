Nacktbaden in Aspen : Formel-1-Star Valtteri Bottas zieht in den Ferien blank

Nackte Tatsachen bei Formel-1-Star Valtteri Bottas. Der Finne geniesst seine freie Zeit und zeigt seinen Hintern beim Schwimmen.



Nach dem GP in Miami gönnt sich der Finne eine Auszeit.

In einem Gebirgsbach in Aspen zieht er blank.

Nach dem Grand Prix von Miami ist Valtteri Bottas in den USA geblieben. Bottas hat es in die wunderschöne Natur in den Rocky Mountains verschlagen, wie seine Bilder auf Instagram zeigen.