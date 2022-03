Formel-1-Streckenposten wünschte Lewis Hamilton auf Twitter schweren Unfall

Ein Social-Media-Eintrag sorgt derzeit für Aufregung und viel Wirbel auf Social Media. Ein Mann, der am zweiten Formel-1-Wochenende der Saison in Saudiarabien als Streckenposten an der Strecke im Einsatz stand, wünschte Lewis Hamilton in einem Posting einen schweren Crash.

«Ich hoffe, dass er einen Unfall wie Romain in Bahrain hat», schrieb der Mann laut verschiedenen Medienberichten – unter anderem gemäss der «Sun». Wen er mit seinen Zeilen meinte? Romain Grosjean. Der damalige Haas-Fahrer krachte 2020 in Bahrain ungebremst in eine Leitplanke. Sein Bolide wurde in zwei Teile zerrissen und ging in Flammen auf. Es grenzte an ein Wunder, dass der Franzose bis auf Verbrennungen an den Händen weitgehend unverletzt blieb. Und genau einen solchen Unfall wünschte also der Formel-1-Streckenposten nun auch dem siebenfachen F1-Weltmeister Hamilton.