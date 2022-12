GP China: Formel 1 streicht auch 2023 den Grossen Preis aus Rennkalender

Gemunkelt wurde es schon lange, nun ist es fix. Auch im Jahr 2023 findet in China kein Formel-1-Rennen statt. Das haben die Verantwortlichen am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bestätigt. Grund dafür ist die aktuell weiterhin strenge Corona-Politik der chinesischen Regierung, die eine Durchführung des Rennens effektiv unmöglich macht. Damit ist der GP nach 2020, 2021 und 2022 zum vierten Mal in Folge abgesagt.