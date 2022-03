Teamkollege von Mick Schumacher : Formel-1-Team Haas holt Kevin Magnussen als Mazepin-Ersatz zurück

Am Mittwochabend präsentierte Formel-1-Rennstall Haas den Nachfolger von Nikita Mazepin. Der Däne Kevin Magnussen kommt zu seinem Comeback.

Kevin Magnussen kehrt in die Formel 1 zurück.

Es sei eine «einfache Entscheidung» gewesen, den sofort verfügbaren Dänen erneut anzuheuern, sagte Teamchef Günther Steiner am Mittwoch. Bei den am Donnerstag beginnenden Testfahrten in Bahrain soll Magnussen neben Schumacher (22) und Ersatzpilot Pietro Fittipaldi (25) bereits zum Einsatz kommen.