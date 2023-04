Formel 1: Zak Brown will gegen Toto Wolff boxen

Duell auch auf der Rennstrecke

Es bleibt nicht nur bei der Box-Herausforderung: Brown will sich auch mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner messen. Allerdings nicht im Boxring, sondern auf der Strecke. «Wir haben darüber gesprochen, ob ich in Silverstone mal wieder gegen Christian ein Rennen fahre», so der 51-Jährige. Es wäre nicht das erste Duell der beiden, Mitte der 1990er-Jahre fuhren beide in der britischen Formel 3 gegeneinander.