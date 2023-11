Formel 1: Training in Las Vegas durch Abflussrohr gestoppt

Getty Images via AFP

Das 1. Training in Las Vegas musste nach acht Minuten abgebrochen werden.

Ein einzelnes defektes Abflussrohr hat in Las Vegas für den Abbruch des mit Spannung erwarteten Formel-1-Auftakttrainings gesorgt. Dies wurde nach einer Streckeninspektion durch die Motorsport-Königsklasse und den Motorsport-Weltverband Fia über den Veranstalter des Grand Prix mitgeteilt. «Die Fia, die Formel 1 und die Ingenieurteams der Rennstrecke arbeiten aktiv an der Überprüfung und Behebung des Problems.» Ein angepasster Zeitplan solle so bald wie möglich bekannt geben werden.