Formel 1 trifft Street Art: Künstler Boogie arbeitet für Alfa-Sauber

Darum gehts Für den Grand Prix der Niederlande hat sich Alfa-Sauber etwas Spezielles ausgedacht.

Zusammen mit dem Graffiti-Künstler Boogie erscheint der Hinwiler Rennstall für ein Wochenende in neuem Design.

Die Fahrer wollen sich um seinen umdesignten Rennwagen ein Wettbieten liefern.

«Die Mundwinkel gehen nicht mehr nach unten, ich lache nur noch», sagt André Morgner, angesprochen auf sein neuestes Projekt. Unter dem Künstlernamen Boogie gehört er zu den grössten und renommiertesten Graffiti-Künstlern im deutschsprachigen Raum, mit Kunstwerken auf der ganzen Welt. Seine Kunst findet man längst nicht mehr nur auf der Strasse – «Street-Art ist ohne Zweifel die grösste Kunstform der Neuzeit», so Boogie, der kürzlich ein Basler Tram komplett neu designt hat, dessen Werke im Zürcher Luxushotel Dolder hängen und der nun am Wochenende das komplette Alfa-Sauber-Formel-1-Team in Boogie-Graffitis umgestaltet. Von der Box über Rennanzüge und Kleidung bis zum Auto.

Für den Deutschen, der seit 14 Jahren in der Schweiz wohnt, eine grosse Ehre: «Ich bin der allererste Graffiti-Künstler, der diese unglaubliche Plattform Formel 1 erhält. Das ist Wahnsinn – oder auf Deutsch gesagt, das Geilste, was ich in meiner 30-jährigen Laufbahn machen durfte.» Er habe Rückmeldungen aus der ganzen Welt erhalten. «Für einen Künstler wie mich aus dieser Szene ist das eine einmalige Chance im Leben.» Von Alfa-Sauber hat er dafür komplett freie Hand erhalten.

«Als kleines Team muss man kreativ und innovativ sein»

«Buchstaben sind mein Ding und ich habe ein Buchstabenmuster entwickelt, bei dem jeder Buchstabe stellvertretend für ein Teammitglied bei Alfa Romeo steht», erklärt Boogie. Jeder sei ein Individuum, aber zusammen sei man das grosse Kunstwerk, zusammen könne man Grosses erreichen.

Während der Hinwiler Rennstall sportlich in dieser Saison noch nicht die ganz grossen Erfolge erreichen konnte, will man an diesem Wochenende zumindest neben der Strecke von Zandvoort für Begeisterung sorgen.

«Als kleines Team muss man kreativ und innovativ sein, damit man in der Formel 1 mithalten kann. Das ist uns mit dieser Kooperation gelungen», sagt Stefano Battiston, Marketingchef von Alfa Romeo F1 Racing.

Über das Grand-Prix-Wochenende werden die Formel-1-Fahrer Zhou und Bottas beispielsweise mit Boogie an einem Graffitiworkshop teilnehmen, oder es wird ein Kunstrennauto in Originalgrösse für einen guten Zweck versteigert. «Unserem CEO wie auch unseren Fahrern gefällt das Design von Boogie so gut, dass sie den Artcar unbedingt selber zu Hause haben wollen und entsprechend mitbieten werden», so Battiston.

Auf der Strecke wird man den komplett umgesprayten Wagen aber nicht sehen. «Die Lackierungen bedeuten Gewicht und in der Formel 1 zählt jedes Gramm, daher ist das nicht machbar», erklärt André Boogie Morgner. Dafür könnte bei einer Sensation ein weiteres Highlight auf den Künstler warten. Sollte ein Alfa-Sauber-Star aufs Podest fahren, würde dieser mit einer speziell designten Boogie-Flasche bei der Champagnerzeremonie feiern.