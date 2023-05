Fotografen in Boxengasse: Formel 1 untersucht die Beinahe-Katastrophe von Baku

Sergio Pérez gewann am Sonntag das Formel-1-Rennen in Baku vor Max Verstappen. Es fehlte aber nicht viel und der Red-Bull-Doppelsieg wäre zur Randnotiz verkommen. Kurz vor Rennende kam es in der Boxengasse zu einer haarsträubenden Aktion.

Esteban Ocon brauste in der vorletzten Runde heran, um seinen laut Reglement vorgeschriebenen Stopp abzuhalten. Plötzlich sah er wenige Meter vor ihm eine Menschentraube an akkreditierten Fotografen auf der Fahrbahn und bremste stark ab. Die Journalisten brachten sich bereits in Stellung, um die Sieger für Aufnahmen zu empfangen. Ein Aufprall hätte in einer Katastrophe geendet.