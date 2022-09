GP Singapur : Formel-1-Weltmeister Verstappen sorgt mit seinen Aussagen für Erstaunen

Max Verstappen steht unmittelbar vor der Krönung: Bereits am Sonntag könnte sich der Niederländer in Singapur seinen zweiten Formel-1-WM-Titel sichern.

Verstappen mit starkem Überholmanöver in Ungarn.

Max Verstappen könnte bereits am Sonntag in Singapur die WM-Titelverteidigung klarmachen.

Red-Bull-Star Max Verstappen reist mit 116 Punkten Vorsprung auf seinen Ferrari-Rivalen Charles Leclerc zum Nacht-Spektakel nach Singapur (das Rennen am Sonntag ab 14 Uhr live bei uns im Ticker). Bei noch sechs ausstehenden Rennen hat der Niederländer einen komfortablen Vorsprung. Für den vorzeitigen WM-Titel müsste Verstappen gewinnen und die schnellste Runde fahren, Leclerc gleichzeitig maximal Achter und Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez maximal Vierter werden.

Der Titel-Champagner wird beim Rennstall wohl bereits gekühlt sein. Auch wenn der 24-Jährige selbst vor dem Rennen gegenüber Gpfans.com mit einigen Aussagen überraschte. Denn Verstappen sieht sein Team und sich selbst noch lange nicht am Limit.

Nur Schumi und Vettel noch besser

«Niemand hat das so erwartet, wie es jetzt lief», so der amtierende Weltmeister. Und er schob hinterher: «Ich glaube, dieser grosse Punktevorsprung zeigt nicht, wie die Saison abgelaufen ist, bezogen auf die Konkurrenz. Unter den GPs, die wir gefahren sind, gab es nicht ein dominantes Rennen von uns», so der 24-Jährige. Kleinigkeiten hätten jeweils den Unterschied ausgemacht, sagt er weiter.