Formel 1: Ralf Schumacher spricht über Bruder Michael 

Seit Michael Schumacher am 29. Dezember 2013 beim Skifahren im französischen Méribel schwer verunfallte, gibt es kaum Informationen über den Gesundheitszustand der Formel-1-Legende. In einem Interview mit der «Bunte» äussert sich nun Ralf Schumacher über den Unfall seines Bruders und wie er den tragischen Vorfall vor fast zehn Jahren empfand.

«Gab keinen Neid in der Familie»

«Nein, in der Familie Schumacher haben wir immer zusammengehalten», hält Ralf Schumacher fest und fügt an, dass es nie Neid gab zwischen ihm und seinem Bruder. «Ich war einfach hier und da nicht gut genug», so der heutige TV-Experte der Motorsport-Königsklasse, in der Michael Schumacher sieben Mal den Weltmeister-Titel gewann.