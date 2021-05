Zweiter gegen Erster - Formstarker FC Basel – wird das Duell gegen YB wieder ein Spitzenspiel?

Das Duell zwischen YB und dem FC Basel elektrisierte in früheren Zeiten die ganze Fussball-Schweiz, nun verkommt der Spitzenkampf, der zurzeit eigentlich keiner ist, fast zu einer Randerscheinung. Während die Berner schon vor Wochen den vierten Meistertitel in Serie eintüten konnten, gelang es dem FCB unter dem neuen Cheftrainer Patrick Rahmen zumindest auf dem Feld für eine Trendwende zu sorgen.

«Immer Sieges-Druck»

Während es der FCB nach dem schweren Auswärtsspiel bei YB noch mit Lugano, Zürich und Sion zu tun bekommt, stehen für die Genfer mit Heimspielen gegen Lausanne und St. Gallen sowie den Auftritten in Luzern und Vaduz ebenfalls noch vier Partien auf dem Programm. Für Rahmen gibt es bezüglich des Schwierigkeitsgrades der verbleibenden Aufgaben keine grossen Unterschiede zu denjenigen von Servette auszumachen, da seiner Meinung nach die Teams in der Super League leistungsmässig ohnehin nah beinander liegen würden.

Cabral gegen Nsame

Neben dem Fernduell zwischen Basel und Servette um die Vize-Meisterschaft geht es am Samstag auch um eine durchaus prestigeträchtige individuelle Trophäe. YB gegen FCB ist nicht nur die Partie Erster gegen Zweiter in der Tabelle, sondern auch das Aufeinandertreffen der beiden besten Stürmer der Liga.

Jean-Pierre Nsame kommt heuer zwar wohl kaum mehr an die Super-League-Rekordmarke von 32 Treffern ran, die der Kameruner in der letzten Saison selber aufstellte, ist aber mit 18 Toren auch in dieser Spielzeit der gefährlichste Angreifer der Berner. Ligaweit kann es nur Basels Arthur Cabral mit Nsame aufnehmen, der momentan ebenfalls 18 Saisontreffer zu Buche stehen hat. Gut möglich, dass auch am Samstag im Wankdorf ein Treffer von einem der beiden Ausnahmestürmer der Super League den Unterschied machen wird.