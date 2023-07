Laut einer kanadischen Studie haben Menschen in wärmeren Regionen mehr Sehbehinderungen als Menschen in kälteren Gebieten.

Im Jahr 2070 werden sich die menschlichen Bevölkerungszentren in Äquatorialafrika, Südchina, Indien und Südostasien mit den prognostizierten Hotspots der artenübergreifenden Virusübertragung in der Tierwelt überschneiden.

US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen: In den nächsten Jahrzehnten könnte das Risiko für neue Virusinfektionen aufgrund der globalen Erwärmung stark ansteigen. (Im Bild: Vertrocknete Mais-Plantage in Südafrika, 2016)

So lautet das Studienergebnis

Das Team um Esme Fuller-Thomson wies nach, dass Erwachsene, die in wärmeren Regionen leben, häufiger unter schwerer Sehbehinderung leiden als Gleichaltrige in kühleren Gegenden. Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Sehbehinderung stieg mit dem Anstieg der Durchschnittstemperatur schrittweise an, so die Forschenden.