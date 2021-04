Baby im Bauch : Forschende entdecken erstmals schwangere Mumie

Polnische Wissenschaftler entdeckten einen Fötus im Bauch einer Mumie, die sich seit 1917 im Warschauer Nationalmuseum befindet.

Polnische Wissenschaftler haben die Überreste eines Fötus in einer rund 2000 Jahre alten ägyptischen Mumie entdeckt. Dies sei der weltweit erste bekannte Fall einer «schwangeren einbalsamierten Leiche», heisst es in einem Artikel in der Fachzeitschrift «Journal of Archaeological Science». Entdeckt wurde der Fötus bei Untersuchungen einer Mumie, die seit 1917 im Nationalmuseum Warschau ausgestellt wird.