Antibiotikaresistenzen - Forschende entdecken in Deutschland erstmals hochresistente Bakterien

Bei Antibiotika handelt es sich um Medikamente, die das Wachstum von Bakterien verhindern oder Bakterien abtöten. Doch immer häufiger zeigen sich die Keime diesen gegenüber unempfindlich. Sie haben also Resistenz gebildet. Schätzungen von Expertinnen und Experten zufolge sind rund die Hälfte dieser Resistenzen auf die falsche Anwendung von Antibiotika zurückzuführen. So bekommen Patienten und Patientinnen Antibiotika bei Virusinfektionen, obwohl sie nur bakterielle Infektionen be­kämpfen oder ein Breitbandantibiotikum, wenn ein zielgerichteteres Medikament besser wäre.

Wie ernst zu nehmen das ist, zeigt nun auch eine im Fachjournal «Antimicrobial Agents and Chemotherapy» veröffentlichte Studie von Forschenden der Universität Giessen und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) in Braunschweig. Darin berichtet das Team um Trinad Chakra­borty vom Fund von Bakterien, die nicht nur gegen häufig eingesetzte Antibiotika, sondern auch gegen eine viel­versprechende Wirkstoffkombination von Reserveantibiotika resistent sind.

Resistent gegen Hoffnungsträger

Doch auch gegen diesen Hoffnungsträger weisen die Spitalkeime Resistenz auf, wie Chakra­borty und sein Team in ihrer Beobachtungsstudie in Deutschland nachwiesen. Es sei das erste Mal, dass solche resistenten Erreger auch in Deutschland nachgewiesen wurden. «Das ist besorgniserregend, denn diese Wirkstoffkombination wird hier noch nicht klinisch eingesetzt», so Chakra­borty. Das heisst: Eigentlich dürften die Bakterien noch keine Abwehrmechanismen dagegen entwickelt haben. Multiresistente Bakterien entwickeln sich schneller als neue Wirkstoffkombinationen gefunden werden, urteilt die Hochschule.