Zumindest einen Teil dieser Fälle könnten nun zwei im Fachjournal «Science» publizierte Studien erklären. In beiden spielt eine bestimmte Art von Signalstoffen eine Rolle, die sogenannten Typ-1-Interferone (siehe Box). Die Autoren der beiden Arbeiten können so immerhin fast 14 Prozent der schlimmen Verläufe erklären, und auch, warum es Männer häufiger schwer trifft. Die Erkenntnisse geben ausserdem Hinweis darauf, wie man die Behandlung verbessern könnte.

Unerkannte Immunschwäche

In der einen Studie untersuchten Forschende um Jean-Laurent Casanova, Infektionsgenetiker an der Rockefeller University in New York, das Blut von 987 schwer an Covid-19 erkrankten Personen. Dabei entdeckten sie bei jedem Zehnten sogenannte Autoantikörper – Antikörper, die sich gegen die Interferone richten, diese also als feindlich wahrnehmen und sie bekämpfen. Bei der Kontrollgruppe, zu der 663 Corona-Patienten mit leichten oder asymptomatischen Verläufen gehörten,+ waren die Antikörper dagegen nicht zu finden.