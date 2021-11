Mensch könnte profitieren - Forschende finden heraus, was ein Pilz mit nekrophilem Fliegen-Sex zu tun hat

So lief die Studie ab

Das Team der Kopenhagener Universität gab männlichen Fliegen die Möglichkeit, sich mit infizierten und nicht infizierten toten Weibchen zu paaren. I m Wesentlichen beobachteten die Forsche nden , ob, wann und welchen Kadavern sich die Männchen näher te n und wie viel Zeit sie sich dabei l iessen . Dabei stellten sie fest, dass die Männchen die wegen des Pilzes gestorbenen Weibchen fast fünfmal so oft anflogen wie die, die lediglich erfroren waren. Weitere Experimente zeigten, dass dies auf das Pilzaphrodisiakum zurückzuführen ist. Um was es sich dabei genau handelt, wies die Gruppe um Hansen mithilfe von Elektroden an den Duft wahrnehmenden Antennen der Männchen nach. So identifizierten sie methylverzweigte Alkane als Auslöser.