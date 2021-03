«Das ist für uns sehr wichtig» : Forschende machen Magnetfelder ganz nah an Schwarzem Loch sichtbar

Zum ersten Mal konnten Magnetfelder in der unmittelbaren Nähe des Schwarzen Loches nachgewiesen und sichtbar gemacht werden. Dies liefert die Grundlage für die Erforschung der sogenannten Jets.

Vor rund zwei Jahren veröffentlichten Forscher zum ersten Mal das Bild eines Schwarzen Loches. Nun sind sie bei der genaueren Untersuchung des Schwerkraftmonsters in der weit entfernten Galaxie Messier 87 (M87) einen weiteren Schritt vorangekommen. Zum ersten Mal konnten Magnetfelder in der unmittelbaren Nähe des Schwarzen Loches nachgewiesen und sichtbar gemacht werden, wie das Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn am Mittwoch mitteilte. «Das ist für uns sehr wichtig. Damit können wir besser verstehen, wie die leuchtenden Strukturen in der Umgebung eines Schwarzen Loches entstehen», erklärte Anton Zensus, Direktor am Institut.