Forschende verschicken Sperma per Postkarte und sind begeistert

«Die Spermien haben nie damit gerechnet, dass sie einmal in einem Briefkasten landen werden», sagt Daiyu Ito von der Universität Yamanashi in Japan. Der Forscher fasst damit zusammen, was wohl die meisten Menschen angesichts der soeben im Fachjournal «iScience» veröffentlichten Studie denken. Darin berichten Ito und sein Team begeistert, gefriergetrocknetes Mäusesperma per Post versendet zu haben.