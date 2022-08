Endzeit-Szenarien: Forschende warnen wegen des Klimawandels vor Ende der Menschheit

Für den Klimaforscher Niklas Höhne aus den Niederlanden ist das Worst-Case-Szenario des Aussterbens noch «relativ weit weg». «Aber davor gibt es Abstufungen», so der Experte, der nicht an dem Artikel beteiligt war. «Dass ganze Landesteile und Länder nicht mehr bewohnbar sind, ist durchaus wahrscheinlich.»

Noch «relativ weit weg»

Erwärmung hat weitreichende Folgen

In ihrem Artikel schreiben die Forschenden über die Ausweitung von Gebieten mit extremer Hitze – also einer jährlichen Durchschnittstemperatur von über 29 Grad Celsius. Gegenwärtig seien davon rund 30 Millionen Menschen in der Sahara und an der Golfküste betroffen. Laut Modellierungen des Teams könnten bis 2070 zwei Milliarden Menschen in solchen Gebieten leben.