Alternative zu Antigen- und PCR-Tests? - Forschende wollen Coronavirus mittels Schweiss nachweisen

Pandemieschweiss

In der Covid-19-Pandemie tauchen nicht nur immer wieder neue Virusmutanten auf, sondern auch neue Begriffe. So wie «Pandemieschweiss», der sich durch einen unangenehmen Geruch direkt nach dem Aufstehen äussert. «Wegen der gegenwärtigen und bereits so lange andauernden Covid-19-Ausnahmesituation, ist deutlich mehr Druck da, also mehr Stress, was dementsprechend zu verstärkter Transpiration führen kann», so die Dermatologin Liv Kraemer. Pandemieschweiss ist demnach nichts anderes als eine Art Angstschweiss. Wie man diesem vorbeugen kann, hat die Hautärztin gegenüber 20 Minuten Lifestyle verraten.