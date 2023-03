Hochschule Luzern: Forscher arbeiten an einem Hörgerät, das dank KI mitdenken soll

Die Hörgerät wissen nicht, was für die Träger wichtig ist

Gelingt dies, dürfte es für Hörgeschädigte ein Meilenstein in der Entwicklung werden. Der Grund liegt darin, dass die Kluft zwischen den Erwartungen der Träger von Hörhilfen und den tatsächlichen Fähigkeiten der Geräte auf dem Markt gross ist. Dies könnte mit ein Grund sein, dass in den Industrienationen nur gerade ein Fünftel der Betroffenen eine Hörhilfe trägt. Zwar arbeiten laut einer Mitteilung der HSLU neuere Hörhilfen mit Audiofiltern, die automatisch einen Teil der Nebengeräusche unterdrücken können. Diese kommen aber mit sehr allgemein gehaltenen Voreinstellungen daher: «Das Hörgerät ‹weiss› ja nicht, welche akustischen Signale in einem bestimmten Moment für eine Person gerade wichtig sind und welche nicht», so Ruksana Giurda, Ingenieurin der Entwicklungsabteilung von Sonova.

Im Labor scheppern Teller und es klirren Gläser

Und genau darum führt die Forschungsgruppe lebensnahe Experimente durch, wie etwa dem Besuch eines Restaurants. In einem Labor ist etwa das Scheppern eines Tellers, der zu Boden fällt zu hören oder Gesprächsfetzen mischen sich mit Gläserklirren aus den Lautsprechern in perfektem Surround Sound. Für Menschen mit einem normal funktionierenden Gehör sind solche Szenen akustischer Alltag, «für Hörgeschädigte hingegen sind sie ein Albtraum», so Giurda weiter.

Genau dort setzt das gemeinsame Forschungsprojekt der HSLU und von Sonova an, das den Namen «Darling» trägt. Genau so wie es klingt, ist der Name aber nicht gemeint. Darling steht für «Detecting And Reacting to Listening Intention and Goals» oder zu gut deutsch «Hörabsichten und -ziele erkennen und darauf reagieren». Forscher Simone Lionetti ist bei der HSLU für das Projekt verantwortlich. Wie er auf Anfrage schreibt, besteht die grundlegende Idee darin, dass die Art und Weise wie Menschen in Gesprächen interagieren, unabhängig vom Hintergrund in verschiedenen Umgebungen, immer sehr ähnlich ist. Darum sollte «Darling» etwa auch auf einem Bahnhof oder Flughafen funktionieren.