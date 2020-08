Bis Dezember

Forscher befürchten fast 300’000 Corona-Tote in den USA

Neueste Modelle gehen von einer deutlich höheren Todeszahl in den USA aus. Würden die Menschen Masken tragen, könnte sie geringer ausfallen.

Bis Dezember könnten nach einem weithin beachteten Modell in den USA insgesamt fast 300’000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus sterben. Das wären rund 140’000 Tote mehr als derzeit. Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis 1. Dezember mit rund 228’000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle am Donnerstag.