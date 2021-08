99 Korallenbleichen überlebt : Forscher entdecken in Australien über 400 Jahre alte Riesenkoralle

Mit zehn Metern Breite und über fünf Metern Höhe schlägt eine im Great Barrier Reef neu entdeckte Koralle alle bisherigen Exemplare in Sachen Grösse. Sie hat in fast 440 Jahren Leben schon allerhand überstanden.

Das Wachstum von Porites-Korallen hängt im Wesentlichen von der durchschnittlichen Meeresoberflächentemperatur ab. In Abstimmung mit dem Australian Institute of Marine Science (AIMS) berechneten die Forscher bei der riesigen Koralle ein jährliches Höhenwachstum von 1,21 Zentimetern. Bei der Höhe von 5,3 Metern ergab sich damit ein Alter von 438 Jahren.

99 Korallenbleichen überstanden

Die Wissenschaftler nannten die Koralle «Muga Dhambi», was in der Sprache der in der Gegend lebenden Manbarra-Aborigines «grosse Koralle» bedeutet. Das Lebewesen hat vermutlich 99 Korallenbleichen überstanden, die sich seit 1575 am Riff ereignet haben. Von 1858 bis 2008 wurden in dieser Gegend zudem 46 tropische Wirbelstürme registriert, die der Koralle offenbar ebenfalls nichts anhaben konnten. «Mit Blick auf die Zukunft gibt es am Great Barrier Reef aufgrund vieler Auswirkungen wie Klimawandel, abnehmender Wasserqualität, Überfischung und Küstenentwicklung echte Besorgnis im Hinblick auf Korallen», schreiben Smith und Kollegen.