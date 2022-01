Aussergewöhnliche Vielfalt : Forscher entdecken in Mekong-Region 224 neue Tier- und Pflanzenarten

In einem neu veröffentlichten Bericht nennt der WWF Hunderte neu entdeckter oder ausgestorben geglaubter Lebewesen in der Mekong-Region. Doch die Vielfalt ist gefährdet.

Der Gecko Cyrtodactylus phnomchiensis lebt ausschliesslich in Kambodscha.

Die Spezies Trachypithecus popa des Popa-Langur-Affen wurde in Myanmar nachgewiesen.

In den letzten Jahren konnten Forscher über 220 Arten identifizieren – und ausgestorben geglaubte Tiere finden.

Die Mekong-Region in Südostasien protzt mit einer enormen Vielfalt an Tieren und Pflanzen.

Wissenschaftler haben 2020 insgesamt 224 neue Tier- und Pflanzenarten in der südostasiatischen Mekong-Region entdeckt. Ein am Mittwoch von der Umweltorganisation WWF veröffentlichter Bericht zählt 35 Reptilien, 17 Amphibien, 16 Fische, ein Säugetier und 155 Pflanzen auf. Seit 1997 wurden demnach in Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam mehr als 3000 neue Arten entdeckt. Viele von ihnen sind allerdings stark bedroht.