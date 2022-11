Forscher entdecken in Meteorit zwei unbekannte Mineralien

Sensationsfund in Somalia : Forscher entdecken in Meteorit zwei bisher noch unbekannte Mineralien

Kanadische Forscher haben einen Meteoriten untersucht, der in Somalia einschlug. Dabei entdeckten sie Materialien, die auf der Erde bisher nicht bekannt waren.

University of Alberta

University of Alberta

Courtesy of Global Resources

Wissenschaftler der University of Alberta haben den 15 Tonnen schweren Meteoriten «El Ali» untersucht.

Der 15 Tonnen schwere Meteorit schlug in der Hiiran-Region beim Dorf El Ali ein, worauf die Forscher dem Brocken den selben Namen gaben. Es ist laut Scitechdaily.com der neuntgrösste je gefundene Meteorit auf der Erde. Laut «Futurezone» könnte sich der Meteorit schon seit mehreren Jahrzehnten auf der Erde befinden. Einheimische behaupten, El Ali sei in Gedichten und Liedern dokumentiert, die fünf Generationen zurückreichen.

Wissenschaftler der kanadischen University of Alberta sägten davon ein 70 Gramm schweres Segment ab und untersuchten es auf seine Zusammensetzung. Dort machten die Experten eine sensationelle Entdeckung: Sie fanden im Gestein «mindestens» zwei Mineralien, die auf der Erde noch nie gefunden worden waren, eventuell sogar noch ein drittes. «Wenn man ein neues Mineral findet, bedeutet das, dass die tatsächlichen geologischen Gegebenheiten und die chemische Zusammensetzung des Steins anders als alles waren, was wir bislang gesehen haben», so Professor Chris Herd.