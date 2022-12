Peru: Forscher entdecken neue mysteriöse Nazca-Linien

Yamagata University/Handout via REUTERS

Sie zeigen Vögel oder andere Tierfiguren, sind manchmal über 20 Kilometer lang und wurden von Menschen vor Jahrtausenden in den Wüstenboden gemalt. Die sogenannten Nazca-Linien sind Scharrbilder und befinden sich in der Wüste bei Nazca und Palpa in Peru. Als Urheber der Linien gelten die Paracas-Kultur und die Nazca-Kultur. Insgesamt soll es 1500 der Scharrbilder gegeben haben, entdeckt sind bisher lediglich etwas mehr als 350.