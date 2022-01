Synkopen – Forscher entdecken neues Corona-Symptom

Wer an vorübergehenden Ohnmachtsanfällen leidet, könnte auch mit Corona infiziert sein. (Symbolbild)

Wie erkenne ich, ob ich an Corona erkrankt bin? Die Liste der häufigsten Symptome dürften der breiten Bevölkerung allgemein bekannt sein. Darunter finden sich Anzeichen wie Halsschmerzen, Husten, Fieber oder ein plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Deutsche Forscherinnen und Forscher haben nun aber herausgefunden, dass ein weiteres Symptom Anzeichen einer Corona-Erkrankung sein kann.

Die «Ärztezeitung» beschreibt den Fall eines 35-jährigen Mannes, der wiederholt kurz in Ohnmacht gefallen ist. In einem Berliner Spital wird er mehrfach untersucht, die Medizinerinnen und Mediziner finden allerdings keinen anderen Befund dafür, ausser dass er an Corona erkrankt ist.