Dies könnte Ärzten eine Diagnose in Zukunft erleichtern.

Ein Forscherteam aus China hat einen Algorithmus entwickelt, der mittels Bildern erkennen kann, ob eine Person Gefahr läuft, an Herz-Kreislauf-Komplikationen zu erkranken.

Forscher des Fuwai Hospital in Peking haben einen günstigen und einfachen Weg gefunden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen potenziell frühzeitig zu erkennen. Die Ergebnisse ihrer Studie haben sie im « European Heart Journal» veröffentlicht . Laut diesen muss man nur ein paar Selfies an seinen Arzt schicken, um zu erkennen, ob man ein Risikopatient ist.

Deep-Learning-Algorithmus

Krankenschwestern befragten die Patienten auch nach ihrem sozioökonomischen Status, nach dem Lebensstil und nach ihrer Krankengeschichte. Radiologen betrachteten die Angiogramme – also das Abbild der Blutgefässe – der Patienten und bewerteten den Herzzustand anhand der Verengung der Gefässe. Diese Informationen wurden verwendet, um den Deep-Learning-Algorithmus zu erstellen, zu trainieren und zu validieren.

Selfies auch für Blutdruck und Blutarmut

Es ist nicht das erste Mal, dass Selfies bei der Diagnose von Krankheiten oder medizinischen Veranlagungen eingesetzt werden, wie Healthing.ch schreibt. Ein Forscherteam der Universität in Toronto hat diese Methode bereits dazu eingesetzt, den Blutdruck von Patienten mit 95-prozentiger Sicherheit zu messen. Andere Forscher an der Georgia Tech und der Emory-Universität in Atlanta haben ausserdem eine App entwickelt,

die mittels Fotos Blutarmut erkennen kann.