Irak : Forscher finden 4700 Jahre alte Beiz samt «Kühlschrank» und Essensresten

«Es handelt sich um einen öffentlichen Speiseraum, der etwa aus dem Jahr 2700 vor Christus stammt», so Holly Pittman, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität von Pennsylvania, Direktorin des Lagash-Projekts. Der Raum sei teilweise im Freien gewesen, auch eine Küche fanden die Archäologen. In der Taverne fanden sich noch Bänke, ein grosser Ofen, eine Art antiker «Kühlschrank» mit feuchtigkeitsabführender Technik und Dutzende Schalen, die noch Essensreste einer Mahlzeit mit Fisch enthielten.

Eine Gesellschaft mit mehr als nur Adel und Sklaven

Die Entdeckung erlaubte den Forschern auch wichtige Rückschlüsse auf die damalige Gesellschaftsstruktur. Bislang war man davon ausgegangen, dass es damals nur eine Elite bzw. eine Art Adel und Sklaven gab. Doch die Ur-Beiz weist in eine andere Richtung: «Die Tatsache, dass wir hier einen öffentlichen Raum für Geselligkeit haben, in dem sich die Gäste zu einem gemeinsamen Bier oder Essen hinsetzen konnten, zeigt, dass die Menschen nicht unter der Tyrannei von Königen lebten», so Pittman. «Das ist etwas, was uns auf eine buntere Geschichte der Stadt hinweist.»